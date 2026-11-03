В Непале команда «Катманду Горкхас» победила «Карнали Якс» с четырьмя विकेटами в запасе в матче третьего сезона крикетной Непальской премьер-лиги. «Горкхас» достигли необходимой цели в 181 ран за два мяча до конца игры и сохранили беспроигрышную серию против «Якс» во всех трёх сезонах турнира, сообщает Kathmandu Post.

«Карнали» набрали 180 ранов

«Катманду Горкхас» выиграли жеребьёвку и выбрали игру в поле, однако их соперники завершили иннинг со счётом 180/6. Арифул Ислам набрал 44 рана за 22 мяча. Хуссейн Талат и Паван Сарраф составили партнёрство в 65 ранов за пятый विकेट: Талат набрал 40 ранов за 30 мячей, Сарраф — 30 за 24. Гулшан Кумар Джха добавил 20 ранов за 12 мячей.

Капитан «Горкхас» Каран KC взял два викета. Ещё по одному викету взяли Шахаб Алам, Джахандад Хан, Дев Шах и Сантош Ядав. В третьем сезоне лиги это был лишь второй случай, когда команда установила цель более 180 ранов.

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Партнёрство KC и Рашида Хана

Погоня «Катманду» началась с раннего выбывания Дэвида Уорнера: он набрал 16 ранов за 10 мячей, после чего Сомпал Ками поразил его wicket. Каран KC заявил после матча, что команда не запаниковала из-за раннего выбывания легионера, поскольку рассчитывала на отечественных игроков.

Рашид Хан выбыл после полусотни, а Каран KC набрал 44 рана за 20 мячей. Они составили партнёрство в 55 ранов за пятый wicket. Джахандад Хан, набравший 22 рана за 10 мячей, остался на поле вместе с Сантошем Ядавом и довёл погоню до победы.

Несмотря на поражение, «Карнали Якс» остаются лидерами турнирной таблицы с двумя победами в трёх матчах. Далее команда сыграет с «Судурпасчим Роялс», тогда как «Катманду Горкхас» встретятся с «Биратнагар Кингс».

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