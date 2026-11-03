在尼泊尔，加德满都廓尔喀人队在尼泊尔超级板球联赛第三赛季的一场比赛中，以剩余4个三柱门的优势击败卡纳利牦牛队。廓尔喀人队在比赛还剩两球时达成181分的目标，并保持了在该赛事三个赛季中对阵牦牛队的不败战绩，据《加德满都邮报》报道。

卡纳利得到180分

加德满都廓尔喀人队赢得掷币并选择先守场，但对手以180/6结束该局。阿里富尔·伊斯兰22球得到44分。侯赛因·塔拉特和帕万·萨拉夫为第五个三柱门建立了65分的搭档：塔拉特30球得到40分，萨拉夫24球得到30分。古尔尚·库马尔·贾12球贡献20分。

廓尔喀人队队长卡兰·KC取得两个三柱门。沙哈布·阿拉姆、贾汉达德·汗、德夫·沙阿和桑托什·亚达夫各取得一个三柱门。这是联赛第三赛季中，球队设定超过180分目标的第二次。

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KC与拉希德·汗的搭档

加德满都队的追分始于大卫·华纳的早早出局：他10球得到16分，随后索姆帕尔·卡米击中其三柱门。卡兰·KC赛后表示，球队没有因这名外援早早出局而惊慌，因为他们依靠本土球员。

拉希德·汗在取得半百后出局，卡兰·KC则20球得到44分。他们为第五个三柱门建立了55分的搭档。贾汉达德·汗10球得到22分，他与桑托什·亚达夫留在场上，并带领球队完成追分取得胜利。

尽管失利，卡纳利牦牛队仍以三场比赛两胜位居积分榜首位。该队下一场将对阵苏杜尔帕希姆皇家队，而加德满都廓尔喀人队将迎战比拉特纳加尔国王队。

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