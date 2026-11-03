W Nepalu Kathmandu Gorkhas pokonali Karnali Yaks, mając w zapasie cztery wickety, w meczu trzeciego sezonu krykietowej Nepal Premier League. Gorkhas osiągnęli wymagany cel 181 runów na dwie piłki przed końcem gry i utrzymali serię bez porażki z Yaks we wszystkich trzech sezonach turnieju, informuje Kathmandu Post.

Karnali zdobyli 180 runów

Kathmandu Gorkhas wygrali losowanie i wybrali grę w polu, jednak ich rywale zakończyli inning z wynikiem 180/6. Ariful Islam zdobył 44 runy z 22 piłek. Hussain Talat i Pawan Sarraf stworzyli partnerstwo 65 runów za piąty wicket: Talat zdobył 40 runów z 30 piłek, a Sarraf 30 z 24. Gulshan Kumar Jha dodał 20 runów z 12 piłek.

Kapitan Gorkhas Karan KC zdobył dwa wickety. Po jednym wickecie zdobyli Shahab Alam, Jahandad Khan, Dev Shah i Santosh Yadav. W trzecim sezonie ligi był to dopiero drugi przypadek, gdy drużyna ustanowiła cel powyżej 180 runów.

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Partnerstwo KC i Rashida Khana

Pościg Kathmandu rozpoczął się od wczesnego wyeliminowania Davida Warnera: zdobył on 16 runów z 10 piłek, po czym Sompal Kami trafił jego wicket. Karan KC powiedział po meczu, że zespół nie wpadł w panikę z powodu wczesnego wyeliminowania zagranicznego gracza, ponieważ liczył na krajowych zawodników.

Rashid Khan odpadł po półwieczu, a Karan KC zdobył 44 runy z 20 piłek. Stworzyli partnerstwo 55 runów za piąty wicket. Jahandad Khan, który zdobył 22 runy z 10 piłek, pozostał na boisku wraz z Santoshem Yadavem i doprowadził pościg do zwycięstwa.

Mimo porażki Karnali Yaks pozostają liderami tabeli z dwoma zwycięstwami w trzech meczach. Następnie zespół zagra z Sudurpaschim Royals, podczas gdy Kathmandu Gorkhas zmierzą się z Biratnagar Kings.

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