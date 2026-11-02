Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отличился голом в матче против криворожского «Кривбасса» 2 ноября и установил исторический рекорд результативности в чемпионатах независимой Украины. Теперь он единолично занимает первое место по количеству забитых мячей в национальном первенстве.

37-летний игрок реализовал пенальти в матче 11-го тура УПЛ сезона 2026/2027. Этот гол стал для Ярмоленко 125-м в чемпионатах Украины, передает «Укринформ».

Андрей превзошел исторический результат бывшего нападающего «Динамо» Максима Шацких, на счету которого 124 гола. Третье место занимает бывший динамовский форвард Сергей Ребров — 123 забитых мяча.

Матч «Кривбасс» — «Динамо» продолжается. Киевляне ведут со счётом 2:0. На 18-й минуте отличился нападающий Матвей Пономаренко, а на 43-й минуте Ярмоленко удвоил преимущество.

На 45+3-й минуте Ярмоленко получил красную карточку.

До этого Ярмоленко сравнялся с Шацких и находится в шаге от рекорда чемпионатов Украины.

Ранее лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил диплом УЕФА.

До этого Ярмоленко вернулся в стартовый состав сборной Украины.

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