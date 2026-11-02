Ukraiński sportowiec Haik Mikaelian z Mikołajowa ustanowił światowy rekord w liczbie obrotów o 360 stopni podczas biegu na bieżni. W ciągu jednej godziny nieprzerwanego biegu z prędkością prawie 10,5 km/h pokonał dystans 10 km 350 m i wykonał 1355 pełnych obrotów wokół własnej osi.

Jak poinformowała dyrektor Krajowego Rejestru Rekordów Ukrainy Lana Wietrowa, sportowiec wykonywał obrót średnio co 2,7 sekundy, wykazując się wyjątkową stabilnością układu przedsionkowego oraz pełną kontrolą nad ciałem, co pod względem poziomu obciążenia odpowiada treningom kosmonautów.

Źródło: Krajowy Rejestr Rekordów Ukrainy.

7-letnia gimnastyczka z Lwowa, Regina Abramowa, ustanowiła nowy rekord Ukrainy. Dla zawodniczki jest to już szóste osiągnięcie na skalę krajową. Tym razem Regina wykonała 101 podciągnięć na drążku.

W Perth w Australii 75-letnia Esther Fisher ustanowiła rekord Guinnessa jako najstarsza osoba na świecie, która wykonała stójkę na rękach. Aby ustanowić rekord, musiała utrzymać się w tej pozycji bez pomocy innych osób przez co najmniej 15 sekund.

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