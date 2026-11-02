Спортсмен из Николаева установил мировой рекорд по количеству вращений во время бега

Украинский спортсмен Гайк Микаелян из Николаева установил мировой рекорд по количеству оборотов на 360 градусов во время бега на беговой дорожке. За один час непрерывного бега со скоростью почти 10,5 км/ч он преодолел дистанцию в 10 км 350 м и выполнил 1355 полных оборотов вокруг собственной оси.

Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, спортсмен совершал оборот в среднем каждые 2,7 секунды, продемонстрировав исключительную устойчивость вестибулярного аппарата и полный контроль над телом, что по уровню нагрузки соответствует тренировкам космонавтов.

Источник: Национальный реестр рекордов Украины.

7-летняя львовская гимнастка Регина Абрамова установила новый рекорд Украины. Для спортсменки это уже шестое национальное достижение. На этот раз Регина выполнила 101 подъем с разгибом на перекладине.

В Перте, Австралия, 75-летняя Эстер Фишер установила рекорд Гиннеса как самый пожилой человек в мире, выполнивший стойку на руках. Для установления рекорда ей нужно было продержаться в этой позиции без посторонней помощи не менее 15 секунд.

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