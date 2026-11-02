Mercedes może przedwcześnie zdobyć Puchar Konstruktorów Formuły 1 już podczas Grand Prix São Paulo w Brazylii. Aby tego dokonać, musi zdobyć w trakcie weekendu wyścigowego co najmniej o trzy punkty więcej niż Ferrari.

Jak podaje Sky Sports, Mercedes ma 630 punktów i wyprzedza drugie Ferrari o 126 punktów. Red Bull zajmuje trzecie miejsce z 382 punktami, a McLaren jest czwarty z 365. Do końca sezonu pozostały cztery rundy. Przed weekendem w São Paulo zespoły mogą jeszcze zdobyć maksymalnie 172 punkty, a po nim — 129.

Najprostsze scenariusze dla Mercedesa

Mercedes zyska gwarancję zdobycia Pucharu Konstruktorów, jeśli jeden z jego kierowców — Kimi Antonelli lub George Russell — wygra wyścig, a drugi ukończy go nie niżej niż na czwartym miejscu. Taki rezultat obejmuje pierwsze i drugie, pierwsze i trzecie albo pierwsze i czwarte miejsca dla kierowców zespołu.

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Sytuacja Mercedesa skomplikuje się, jeśli Grand Prix São Paulo wygra Ferrari. Zespół nadal może jednak zapewnić sobie tytuł, jeśli Antonelli i Russell ukończą wyścig na wysokich pozycjach, a drugi kierowca Ferrari znajdzie się niżej w końcowej klasyfikacji.

Cztery rundy do końca sezonu

Mercedes nie wygrał Pucharu Konstruktorów od 2021 roku. Według Sky Sports zespół dominował przez część obecnego sezonu z Antonellim i Russellem. Kilka dni temu Antonelli został najmłodszym mistrzem świata Formuły 1.

Jeśli Mercedes nie zdobędzie tytułu zespołowego w Brazylii, pozostaną rundy w Las Vegas, Katarze i Abu Zabi. Grand Prix São Paulo będzie ostatnim wyścigiem potrójnej serii rund.

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