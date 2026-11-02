Команда Mercedes может досрочно завоевать Кубок конструкторов Формулы-1 уже во время Гран-при Сан-Паулу в Бразилии. Для этого ей необходимо набрать как минимум на три очка больше Ferrari в течение гоночного уикенда.

Как сообщает Sky Sports, Mercedes имеет 630 очков и опережает идущую второй Ferrari на 126 баллов. Red Bull занимает третье место с 382 очками, McLaren — четвертое с 365. До окончания сезона остаются четыре этапа. Перед уикендом в Сан-Паулу команды еще могут набрать максимум 172 очка, а после него — 129.

Самые простые сценарии для Mercedes

Mercedes гарантированно станет обладателем Кубка конструкторов, если один из ее пилотов — Кими Антонелли или Джордж Расселл — выиграет гонку, а другой финиширует не ниже четвертого места. Такой результат включает первое и второе, первое и третье или первое и четвертое места для гонщиков команды.

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Ситуация для Mercedes усложнится, если Гран-при Сан-Паулу выиграет Ferrari. В то же время команда все еще может оформить титул, если Антонелли и Расселл финишируют высоко, а второй пилот Ferrari окажется ниже в итоговом протоколе.

Четыре этапа до конца сезона

Mercedes не выигрывала Кубок конструкторов с 2021 года. По данным Sky Sports, на протяжении части нынешнего сезона команда доминировала с Антонелли и Расселлом. Несколько дней назад Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в Формуле-1.

Если Mercedes не оформит командный титул в Бразилии, впереди останутся этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Гран-при Сан-Паулу станет последней гонкой тройной серии этапов.

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