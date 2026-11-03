Эмиратский «Аль-Айн» в Джидде, Саудовская Аравия, обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 4:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК. Команда Владимира Ивича одержала четвертую победу в турнире и с 12 очками осталась лидером таблицы Западной Азии, сообщает The National.

Четыре гола «Аль-Айна» в Джидде

Гости открыли счет на 17-й минуте: вратарь «Аль-Иттихада» Предраг Райкович отбил удар головой Георгиоса Якумакиса прямо на Каку, который поразил ворота с острого угла. Перед перерывом Рафаэл Родригес удвоил преимущество «Аль-Айна» — его навес или удар пролетел мимо Райковича и оказался в сетке.

Во втором тайме хозяева сократили отставание на 53-й минуте, когда Марван Аль-Сахафи забил после передачи Хуссема Ауара. Однако «Аль-Айн» вскоре забил в третий раз: мяч после прострела Хуссейна Рахими с правого фланга рикошетом от Ян-Карло Симича перелетел через голкипера. Окончательный счет на 90-й минуте с пенальти установил Матиас Паласиос.

После игры Ивич отметил, что его команда хорошо справилась с различными обстоятельствами матча. Он также отметил активное начало «Аль-Иттихада» в первые 10-15 минут встречи. Саудовский клуб имеет четыре очка и занимает 10-ю позицию.

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Победа «Аль-Насра» без Роналду

В другом матче «Аль-Наср» без Криштиану Роналду разгромил узбекский «Пахтакор» в Ташкенте — 6:2. Португальский нападающий отдыхал перед поездкой в Узбекистан, как и Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Абдулла Аль-Хамдан открыл счет на 15-й минуте, а Жоау Фелиш оформил дубль. За «Пахтакор» до перерыва забил Фламарион. После него в составе саудовцев отличились Абдулелах Аль-Амри, Абдулрахман Гариб и Анжело, а гол Достонбека Хамдамова стал для хозяев вторым в матче. Это самая крупная победа «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК.

Другие результаты

«Аль-Кадисия» на выезде победила катарскую «Аль-Гарафу» со счетом 5:0 и поднялась на третье место с восемью очками. Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес оформил дубль в первом тайме. Действующий двукратный победитель турнира «Аль-Ахли» сыграл вничью 0:0 с «Аль-Саддом» в Катаре.

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