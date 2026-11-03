Emiracki Al-Ain pokonał Al-Ittihad 4:1 w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej w meczu fazy grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów AFC. Zespół Vladimira Ivicia odniósł czwarte zwycięstwo w turnieju i z 12 punktami pozostał liderem tabeli Azji Zachodniej, informuje The National.

Cztery gole Al-Ain w Dżuddzie

Goście objęli prowadzenie w 17. minucie: bramkarz Al-Ittihadu Predrag Rajković obronił strzał głową Georgiosa Giakoumakisa wprost pod nogi Kaku, który trafił do bramki z ostrego kąta. Przed przerwą Rafael Rodrigues podwyższył prowadzenie Al-Ain — jego dośrodkowanie lub strzał minęły Rajkovicia i wpadły do siatki.

W drugiej połowie gospodarze zmniejszyli stratę w 53. minucie, gdy Marwan Al-Sahafi zdobył bramkę po podaniu Houssema Aouara. Al-Ain wkrótce jednak strzelił trzeciego gola: piłka po płaskim dośrodkowaniu Housseina Rahimiego z prawego skrzydła odbiła się od Jana-Carlo Simicia i przeleciała nad bramkarzem. Końcowy wynik z rzutu karnego w 90. minucie ustalił Matias Palacios.

Po meczu Ivić zaznaczył, że jego zespół dobrze poradził sobie z różnymi okolicznościami spotkania. Zwrócił także uwagę na aktywny początek Al-Ittihadu w pierwszych 10-15 minutach meczu. Saudyjski klub ma cztery punkty i zajmuje 10. pozycję.

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Zwycięstwo Al-Nassr bez Ronaldo

W innym meczu Al-Nassr bez Cristiano Ronaldo rozgromił uzbecki Paxtakor 6:2 w Taszkencie. Portugalski napastnik odpoczywał przed podróżą do Uzbekistanu, podobnie jak Kingsley Coman i Mohamed Simakan.

Abdullah Al-Hamdan otworzył wynik w 15. minucie, a João Félix zdobył dwie bramki. Dla Paxtakoru przed przerwą trafił Flamarion. Po niej dla Saudyjczyków gole zdobyli Abdulalelah Al-Amri, Abdulrahman Ghareeb i Angelo, a bramka Dostonbeka Khamdamova była dla gospodarzy drugą w meczu. Było to najwyższe zwycięstwo Al-Nassr w Azjatyckiej Lidze Mistrzów AFC.

Inne wyniki

Al-Qadsiah pokonała na wyjeździe katarski Al-Gharafa 5:0 i awansowała na trzecie miejsce z ośmioma punktami. Meksykański napastnik Julián Quiñones zdobył dwie bramki w pierwszej połowie. Obrońca tytułu i dwukrotny zwycięzca turnieju Al-Ahli zremisował 0:0 z Al-Sadd w Katarze.

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