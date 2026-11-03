阿联酋的艾因队在沙特阿拉伯吉达举行的亚足联冠军联赛小组赛中以4比1击败伊蒂哈德队。弗拉基米尔·伊维奇执教的球队取得了本届赛事的第四场胜利，并以12分继续领跑西亚赛区积分榜，据《The National》报道。

艾因在吉达攻入四球

客队在第17分钟首开纪录：伊蒂哈德门将普雷德拉格·拉伊科维奇扑出乔治奥斯·贾库马基斯的头球，皮球正好来到卡库脚下，后者从小角度破门。半场结束前，拉斐尔·罗德里格斯将艾因的领先优势扩大一倍——他的传中或射门越过拉伊科维奇后进入球网。

下半场，主队在第53分钟缩小比分差距，马尔万·阿尔-萨哈菲接侯赛姆·奥亚尔传球破门。不过，艾因很快打进第三球：侯赛因·拉希米从右路横传后，皮球经扬-卡洛·西米奇折射，越过门将飞入球门。马蒂亚斯·帕拉西奥斯在第90分钟罚入点球，锁定最终比分。

赛后，伊维奇表示，他的球队很好地应对了比赛中的不同情况。他还指出，伊蒂哈德在比赛前10至15分钟开局积极。这家沙特俱乐部积4分，排名第10位。

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利雅得胜利在没有C罗的情况下获胜

在另一场比赛中，缺少克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的利雅得胜利在塔什干以6比2大胜乌兹别克斯坦的棉农队。这名葡萄牙前锋在前往乌兹别克斯坦前休息，金斯利·科曼和穆罕默德·西马坎也是如此。

阿卜杜拉·阿尔-哈姆丹在第15分钟首开纪录，若昂·菲利克斯梅开二度。弗拉马里昂在半场结束前为棉农队进球。下半场，阿卜杜莱拉·阿尔-阿姆里、阿卜杜勒拉赫曼·加里卜和安热洛为沙特球队破门，多斯通别克·哈姆达莫夫的进球则是主队本场比赛的第二球。这是利雅得胜利在亚足联冠军联赛中的最大比分胜利。

其他比赛结果

卡迪西亚客场以5比0击败卡塔尔的加拉法，以8分升至第三位。墨西哥前锋胡利安·基尼奥内斯在上半场梅开二度。现任两届赛事冠军吉达国民在卡塔尔与萨德0比0战平。

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