梅赛德斯车队最快可在巴西圣保罗大奖赛期间提前夺得一级方程式车队总冠军。为此，该队需要在整个比赛周末比法拉利至少多拿3分。

据天空体育报道，梅赛德斯积630分，领先排名第二的法拉利126分。红牛以382分位列第三，迈凯伦以365分排名第四。赛季结束前还剩四站。圣保罗周末之前，各车队最多还能获得172分，之后则为129分。

梅赛德斯最简单的夺冠情景

如果其一名车手——基米·安东内利或乔治·拉塞尔——赢得比赛，另一名车手的完赛名次不低于第四，梅赛德斯将确定赢得车队总冠军。这一结果包括该队车手获得第一和第二、第一和第三，或第一和第四名。

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如果法拉利赢得圣保罗大奖赛，梅赛德斯的处境将变得更加复杂。不过，如果安东内利和拉塞尔取得较高名次，而法拉利的第二名车手在最终成绩表中排名更低，该队仍可锁定冠军。

距离赛季结束还有四站

梅赛德斯自2021年以来一直未赢得车队总冠军。据天空体育数据，该队在本赛季的一段时间内凭借安东内利和拉塞尔占据统治地位。几天前，安东内利成为一级方程式最年轻的世界冠军。

如果梅赛德斯未能在巴西锁定车队冠军，接下来还将有拉斯维加斯、卡塔尔和阿布扎比的比赛。圣保罗大奖赛将是三连赛的最后一场比赛。

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