Federalny sąd apelacyjny USA przywrócił werdykt ławy przysięgłych przeciwko National Football League (NFL) w sprawie antymonopolowej dotyczącej ceny transmisji Sunday Ticket. Jednocześnie sąd orzekł, że NFL może domagać się ponownego rozpatrzenia kwestii wysokości odszkodowania, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Decyzja sądu apelacyjnego

Amerykański Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu z siedzibą w San Francisco uchylił decyzję federalnego sędziego w Kalifornii. W 2024 roku unieważnił on werdykt ławy przysięgłych opiewający na 4,7 mld dolarów, wydany po rozpatrzeniu pozwu subskrybentów Sunday Ticket.

Powodami byli indywidualni subskrybenci oraz podmioty komercyjne, w tym bary i restauracje. Twierdzili oni, że NFL zawyżała cenę Sunday Ticket, aby ograniczyć liczbę subskrybentów i chronić płatności telewizji za prawa do transmisji meczów na lokalnych rynkach.

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Kwota odszkodowania zostanie ponownie rozpatrzona

Ława przysięgłych w Los Angeles przyznała 4,6 mld dolarów indywidualnym subskrybentom i 96,9 mln dolarów subskrybentom komercyjnym. Jednak sędzia okręgowy Philip Gutierrez odrzucił zeznania dwóch kluczowych świadków i uznał, że dowody nie potwierdzają wyliczenia szkód.

Sąd apelacyjny uznał, że sędzia niesłusznie wykluczył opinie ekspertów powodów. Jednocześnie skład orzekający stwierdził, że ława przysięgłych ustaliła wysokość odszkodowania w wyniku niewłaściwego rozpatrzenia dowodów, a nie zgodnie z instrukcjami sądu pierwszej instancji.

NFL oświadczyła, że jest rozczarowana decyzją i rozważa dalsze kroki prawne. Liga nazwała również swój model dystrybucji transmisji telewizyjnych najwygodniejszym dla fanów w sporcie i branży rozrywkowej.

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