Апеляційний суд США відновив вердикт проти NFL у справі Sunday Ticket — Channel NewsAsia

Федеральний апеляційний суд США відновив вердикт присяжних проти Національної футбольної ліги (NFL) в антимонопольній справі щодо вартості трансляцій Sunday Ticket. Водночас суд постановив, що NFL може домагатися нового розгляду питання про розмір відшкодування, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд дев'ятого округу США, що базується в Сан-Франциско, скасував рішення федерального судді в Каліфорнії. Той у 2024 році анулював вердикт присяжних на 4,7 млрд доларів, ухвалений після розгляду позову передплатників Sunday Ticket.

Позивачами виступили приватні передплатники та комерційні заклади, зокрема бари й ресторани. Вони стверджували, що NFL завищувала ціну Sunday Ticket, аби обмежити кількість передплатників і захистити виплати телемереж за права на трансляцію матчів на локальних ринках.

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Сума відшкодування буде переглянута

Присяжні в Лос-Анджелесі присудили 4,6 млрд доларів приватним передплатникам і 96,9 млн доларів комерційним передплатникам. Однак окружний суддя Філіп Гутьєррес відхилив свідчення двох ключових свідків і дійшов висновку, що докази не підтверджують розрахунок збитків.

Апеляційний суд визнав, що суддя помилково відхилив висновки експертів позивачів. Водночас колегія зазначила, що присяжні визначили суму відшкодування через неналежний розгляд доказів, а не відповідно до інструкцій суду першої інстанції.

NFL заявила, що розчарована рішенням і розглядає можливість подальшого судового оскарження. Ліга також назвала свою модель поширення телевізійних трансляцій найбільш зручною для вболівальників у спорті та індустрії розваг.

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