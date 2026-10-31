美国联邦上诉法院恢复了陪审团针对美国国家橄榄球联盟（NFL）作出的裁决，该案涉及Sunday Ticket转播价格的反垄断诉讼。与此同时，法院裁定NFL可以请求就赔偿金额进行重新审理，Channel NewsAsia报道，援引路透社消息。

上诉法院的裁决

总部位于旧金山的美国第九巡回上诉法院推翻了加利福尼亚州一名联邦法官的裁定。该法官于2024年撤销了陪审团作出的47亿美元裁决，该裁决是在审理Sunday Ticket订阅用户提起的诉讼后作出的。

原告包括个人订阅用户和商业场所，其中包括酒吧和餐馆。他们称，NFL抬高Sunday Ticket的价格，以限制订阅用户数量，并保护电视网为在本地市场转播比赛权利所支付的款项。

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赔偿金额将被重新审议

洛杉矶陪审团裁定向个人订阅用户赔偿46亿美元，向商业订阅用户赔偿9690万美元。然而，地区法官菲利普·古铁雷斯驳回了两名关键证人的证词，并认定证据不支持损害赔偿计算。

上诉法院认定，该法官错误地排除了原告专家的意见。同时，合议庭指出，陪审团是通过不当审议证据来确定赔偿金额，而非按照一审法院的指示作出决定。

NFL表示对这一裁决感到失望，并正在考虑进一步提起司法挑战。该联盟还称，其电视转播分发模式是体育和娱乐行业中对球迷最便利的模式。

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