波兰拉多米亚克在拉多姆举行的波兰足球甲级联赛第13轮比赛中，以3比1战胜弗罗茨瓦夫希隆斯克。这是球队在英格兰教练约翰·卡弗尔执教下取得的首场胜利；此前他上任后的前四场比赛均告失利。

据Interia Sport报道，主队在第5分钟便打破僵局：多尼斯在约20米外射门，将球打入希隆斯克球门上角。不过，客队几乎立即扳平比分——巴纳沙克接登贝莱的传球，将球送入空门。

防守失误改变了比赛进程

上半场以1比1战平结束。中场休息后，多米尼克·沙拉在向己方门将传球时出现失误。扬·格热希克断球后晃过门将，帮助拉多米亚克取得领先。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第71分钟，格热希克完成梅开二度。卢基尼亚斯送出穿透防线的直传球，拉多米亚克球员随后把握住单刀机会。这是本场比赛的最后一粒进球。

新教练的艰难开局

卡弗尔自9月底起在拉多米亚克执教，当时托马什·卡奇马雷克离开了俱乐部，后者被琴斯托霍瓦拉库夫买断。Interia Sport指出，在对阵希隆斯克之前，拉多姆队在12场比赛中拿到9分——两胜、两平、八负。

在卡弗尔执教期间，拉多米亚克此前四场比赛总共打进16球。希隆斯克在本场比赛前排名积分榜第15位。

关注我们在