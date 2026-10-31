足球俱乐部奥兰多海盗队于10月24日在约翰内斯堡海德公园区The Forum举行的南非时装周上发布了2026/27赛季第三球衣。该俱乐部成为首支在South African Fashion Week举办T台秀的南非超级足球联赛球队，TimesLIVE报道。

T台上的足球与时尚

这场名为From Field To Fashion的展示将足球文化与时尚相结合。四个南非设计师品牌参与了该项目：Nao Serati、Good Good Good、Yona和David Tlale。全新的阿迪达斯球衣与设计师服装搭配展示。

奥兰多海盗队的足球偶像参加了展示：Christian Derbisher、Happy Jele、Andre de Jong、Innocent Maela、Fortune Makaringe、Zoë Mnyepau、Brighton Mhlongo、Linda Mntambo、Sebastian Pedersen和Neo Rapoo。

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第三球衣设计

奥兰多海盗队2026/27赛季限量版第三球衣采用酒红色和橙色，并配以紫色和红色点缀。其设计灵感来自索韦托的景观、俱乐部的韧性和特质，以及自1937年以来塑造其身份的几代人。

SA Fashion Week创始人Lucilla Booyzen表示，在T台上将艺术与体育结合，为讲述南非故事以及向新观众展示设计师作品提供了机会。展示还融合了pantsula文化和街头服饰的影响、对比鲜明的印花和模块化元素。

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