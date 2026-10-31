MotoGP计划于11月6日至8日在卢赛尔赛道举行卡塔尔大奖赛，尽管部分车手要求为前往该地区提供额外的安全保障。Channel NewsAsia报道称。该分站赛最初计划于4月举行，因地区冲突被推迟至11月。

组织方的立场

MotoGP表示，已向车队和车手提供卡塔尔政府、赛道以及其自身风险评估程序所能提供的所有保证。组织方强调，安全仍是优先事项，同时指出，任何政府或体育赛事组织者都无法创造零风险环境。

MotoGP副首席执行官卡洛斯·埃斯佩莱塔访问了卡塔尔，赛道主席阿卜杜勒拉赫曼·阿勒曼奈表示，已准备好在赛季第20站迎接车手、车队和球迷。

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车手寻求保证

据一名MotoGP消息人士透露，卡塔尔保证，如果冲突升级，车队不会被滞留在该国，并能够安全离开，以赶上赛季最后两站——葡萄牙站和西班牙站。与此同时，西班牙驻卡塔尔大使馆建议本国公民如无极端必要，不要前往这个海湾国家。

寻求额外保证的运动员中包括积分榜领跑者、七届MotoGP冠军马克·马尔克斯。杜卡迪车队经理达维德·塔尔多齐表示，马尔克斯和其他车手一样，仅要求制定组织层面的安全计划，其中包括撤离计划。对于不参加卡塔尔比赛的车队或车手可能采取的体育制裁，目前尚未作出决定。

Aprilia的立场

Aprilia技术总监法比亚诺·斯特拉卡尼表示，车队决心在卡塔尔参赛。西班牙车手豪尔赫·马丁在积分榜上位列马尔克斯之后的第二位，因手腕受伤缺席了马来西亚大奖赛。

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