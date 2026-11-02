拉齐奥击败卡利亚里，领先国际米兰三分——Dawn

意大利拉齐奥在罗马以2比1击败卡利亚里，独自领跑意甲。10轮过后，该队积28分，领先国际米兰3分，Dawn报道。

卡利亚里凭借姆巴拉·恩佐拉在第20分钟的进球率先破门。拉齐奥随后由古斯塔夫·伊萨克森和安德烈亚·皮纳蒙蒂进球，取得联赛六连胜。米兰俱乐部在德比中失利后，罗马球队对国际米兰的领先优势扩大。

呼吁不要看积分榜

拉齐奥主教练詹纳罗·加图索呼吁球员们不要高估赛季开局的成功。他表示，球队的目标仍是保住顶级联赛席位，为此还需要拿到12分。

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加图索说：“我们需要埋头工作，而不是看积分榜。”拉齐奥上一次赢得意甲冠军是在2000年，而本赛季的开局是该俱乐部在联赛历史上的最佳开局。

球迷抵制和本轮赛果

在奥林匹克体育场进行的比赛中，有大量看台区域空置。一些极端球迷和支持者继续抵制主场比赛，以抗议俱乐部老板兼主席克劳迪奥·洛蒂托；他们指责他对阵容的投资不足。

在本轮其他比赛中，尤文图斯凭借凯里姆·阿莱伊别戈维奇和热雷米·博加的进球击败那不勒斯。这一结果让尤文图斯升至第七位，而那不勒斯仍排名第八。科莫以1比0战胜威尼斯：卢卡斯·达·库尼亚在第43分钟通过点球打入唯一进球。联赛保持不败的罗马以24分排名第三，科莫则升至第四位。

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