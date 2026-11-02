Włoskie Lazio pokonało Cagliari 2:1 w Rzymie i zostało samodzielnym liderem Serie A. Po 10 meczach zespół ma 28 punktów i wyprzedza Inter o trzy punkty, informuje Dawn.

Cagliari objęło prowadzenie w 20. minucie dzięki bramce M'Bali Nzoli. Lazio odpowiedziało golami Gustava Isaksena i Andrei Pinamontiego, odnosząc szóste z rzędu zwycięstwo w lidze. Przewaga rzymian nad Interem wzrosła po porażce mediolańskiego klubu w derbach.

Apel, by nie patrzeć na tabelę

Główny trener Lazio Gennaro Gattuso wezwał piłkarzy, aby nie przeceniali udanego początku sezonu. Jak podkreślił, celem zespołu pozostaje utrzymanie miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej, do czego potrzebne jest jeszcze 12 punktów.

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„Musimy spuścić głowy i pracować, a nie patrzeć na tabelę” — powiedział Gattuso. Lazio po raz ostatni wygrało Serie A w 2000 roku, a obecny początek jest najlepszy w historii klubu w mistrzostwach.

Bojkot kibiców i wyniki kolejki

Mecz na Stadio Olimpico odbył się przy znacznej liczbie pustych sektorów. Część ultrasów i kibiców nadal bojkotuje spotkania domowe w proteście przeciwko właścicielowi i prezydentowi klubu Claudio Lotito, którego oskarżają o niewystarczające inwestycje w skład.

W innych meczach kolejki Juventus pokonał Napoli dzięki golom Kerima Alajbegovicia i Jérémy'ego Bogi. Wynik ten awansował Juventus na siódme miejsce, podczas gdy Napoli pozostało ósme. Como pokonało Venezię 1:0: jedynego gola z rzutu karnego w 43. minucie zdobył Lucas Da Cunha. Roma, która nie poniosła porażki w lidze, zajmuje trzecie miejsce z 24 punktami, a Como awansowało na czwartą pozycję.

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