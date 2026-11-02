Legenda skoków narciarskich Adam Małysz ogłosił swoje plany na przyszłość
W Polsce były prezes Polskiego Związku Narciarskiego i były skoczek Adam Małysz oświadczył, że nadal będzie związany ze skokami narciarskimi. Powiedział o tym w trzeciej części swojego cyklu w mediach społecznościowych „Życie po życiu”, informuje Interia Sport.
Skoki pozostają częścią jego życia
Małysz zaznaczył, że skoki są znaczącą częścią jego życia. Jak powiedział, uprawiał ten sport przez 30 lat, a później pracował w rajdach i był działaczem sportowym.
Były szef Polskiego Związku Narciarskiego powiedział, że skoki zawsze były mu bliskie i pozostaną takie w przyszłości. Dodał, że cały czas będzie ze skokami.
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Zmiana władz związku
W czerwcu Apoloniusz Tajner ponownie stanął na czele Polskiego Związku Narciarskiego, zastępując Małysza. Ten ostatni nie zgłosił swojej kandydatury na nową kadencję.
Wcześniej Małysz mówił, że nie żałuje decyzji o odejściu ze struktur związku, ponieważ ta praca kosztowała go wiele nerwów. Opowiadał także, że obecnie zajmuje się sprawami w domu, majsterkuje, utrzymuje kontakty ze skoczkami i zakłada firmę wraz ze znajomymi.