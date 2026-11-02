У Польщі колишній президент Польського лижного союзу та ексстрибун Адам Малиш заявив, що й надалі буде пов’язаний зі стрибками з трампліна. Про це він розповів у третій частині свого циклу в соціальних мережах «Життя після життя», повідомляє Interia Sport.

Стрибки залишаються частиною його життя

Малиш зазначив, що стрибки є значною частиною його життя. За його словами, він займався цим видом спорту 30 років, а згодом працював у ралі та був спортивним функціонером.

Колишній глава Польського лижного союзу сказав, що стрибки завжди були йому близькі та залишаться такими надалі. Він додав, що весь час буде зі стрибками.

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Зміна керівництва союзу

У червні Аполоніуш Тайнер знову очолив Польський лижний союз, змінивши на посаді Малиша. Останній не висував свою кандидатуру на новий термін.

Раніше Малиш говорив, що не шкодує про рішення піти зі структур союзу, оскільки ця робота коштувала йому багато нервів. Він також розповідав, що нині займається справами вдома, майструє, підтримує контакти зі стрибунами та засновує компанію разом зі знайомими.

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