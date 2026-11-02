Легенда польских прыжков с трамплина Адам Малыш объявил о дальнейших планах

В Польше бывший президент Польского лыжного союза и экс-прыгун Адам Малыш заявил, что и дальше будет связан с прыжками с трамплина. Об этом он рассказал в третьей части своего цикла в социальных сетях «Жизнь после жизни», сообщает Interia Sport.

Прыжки остаются частью его жизни

Малыш отметил, что прыжки являются значительной частью его жизни. По его словам, он занимался этим видом спорта 30 лет, а затем работал в ралли и был спортивным функционером.

Бывший глава Польского лыжного союза сказал, что прыжки всегда были ему близки и останутся такими в дальнейшем. Он добавил, что всё время будет со прыжками.

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Смена руководства союза

В июне Аполониуш Тайнер вновь возглавил Польский лыжный союз, сменив на посту Малыша. Последний не выдвигал свою кандидатуру на новый срок.

Ранее Малыш говорил, что не жалеет о решении уйти из структур союза, поскольку эта работа стоила ему много нервов. Он также рассказывал, что сейчас занимается делами дома, мастерит, поддерживает контакты с прыгунами и основывает компанию вместе со знакомыми.

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