Лаціо обіграв Кальярі та відірвався від Інтера на три очки — Dawn

Італійський «Лаціо» переміг «Кальярі» з рахунком 2:1 у Римі та вийшов у одноосібні лідери Серії A. Після 10 матчів команда має 28 очок і випереджає «Інтер» на три пункти, повідомляє Dawn.

«Кальярі» відкрив рахунок на 20-й хвилині завдяки голу М'Бали Нзоли. «Лаціо» відповів м'ячами Густава Ісаксена та Андреа Пінамонті, здобувши шосту поспіль перемогу в чемпіонаті. Відрив римлян від «Інтера» збільшився після поразки міланського клубу в дербі.

Заклик не дивитися на таблицю

Головний тренер «Лаціо» Дженнаро Гаттузо закликав футболістів не переоцінювати успішний старт сезону. За його словами, метою команди залишається збереження місця в елітному дивізіоні, для чого потрібно набрати ще 12 очок.

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«Нам потрібно опустити голову й працювати, а не дивитися на турнірну таблицю», — сказав Гаттузо. Востаннє «Лаціо» вигравав Серію A у 2000 році, а нинішній старт став найкращим в історії клубу в чемпіонаті.

Бойкот уболівальників і результати туру

Матч на «Стадіо Олімпіко» відбувся за наявності значної кількості порожніх секторів. Частина ультрас і вболівальників продовжує бойкотувати домашні ігри на знак протесту проти власника та президента клубу Клаудіо Лотіто, якого вони звинувачують у недостатніх інвестиціях у склад.

В інших матчах туру «Ювентус» переміг «Наполі» завдяки голам Керіма Алайбеговича та Жеремі Бога. Цей результат підняв «Ювентус» на сьоме місце, тоді як «Наполі» залишився восьмим. «Комо» здолав «Венецію» 1:0: єдиний м'яч із пенальті на 43-й хвилині забив Лукас Да Кунья. «Рома», яка не зазнала поразок у чемпіонаті, посідає третє місце з 24 очками, а «Комо» піднявся на четверту позицію.

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