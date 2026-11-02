«Лацио» обыграл «Кальяри» и оторвался от «Интера» на три очка — Dawn

Итальянский «Лацио» победил «Кальяри» со счётом 2:1 в Риме и вышел в единоличные лидеры Серии A. После 10 матчей команда имеет 28 очков и опережает «Интер» на три пункта, сообщает Dawn.

«Кальяри» открыл счёт на 20-й минуте благодаря голу М'Балы Нзолы. «Лацио» ответил мячами Густава Исаксена и Андреа Пинамонти, одержав шестую подряд победу в чемпионате. Отрыв римлян от «Интера» увеличился после поражения миланского клуба в дерби.

Призыв не смотреть на таблицу

Главный тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо призвал футболистов не переоценивать успешный старт сезона. По его словам, целью команды остаётся сохранение места в элитном дивизионе, для чего необходимо набрать ещё 12 очков.

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«Нам нужно опустить головы и работать, а не смотреть на турнирную таблицу», — сказал Гаттузо. В последний раз «Лацио» выигрывал Серию A в 2000 году, а нынешний старт стал лучшим в истории клуба в чемпионате.

Бойкот болельщиков и результаты тура

Матч на «Стадио Олимпико» прошёл при значительном количестве пустых секторов. Часть ультрас и болельщиков продолжает бойкотировать домашние игры в знак протеста против владельца и президента клуба Клаудио Лотито, которого они обвиняют в недостаточных инвестициях в состав.

В других матчах тура «Ювентус» победил «Наполи» благодаря голам Керима Алайбеговича и Жереми Бога. Этот результат поднял «Ювентус» на седьмое место, тогда как «Наполи» остался восьмым. «Комо» обыграл «Венецию» 1:0: единственный мяч с пенальти на 43-й минуте забил Лукас Да Кунья. «Рома», не потерпевшая поражений в чемпионате, занимает третье место с 24 очками, а «Комо» поднялся на четвёртую позицию.

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