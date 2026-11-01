Польская волейболистка Александра Щигловская отправилась в США, где будет играть за LOVB Minnesota — команду из Миннеаполиса, которая ещё не провела ни одного официального матча. Клуб должен дебютировать в американской профессиональной женской волейбольной лиге League One Volleyball в 2027 году.

Первый зарубежный клуб

1 ноября Щигловская опубликовала в социальных сетях фото с несколькими чемоданами и сообщила, что направляется в LOVB Minnesota. Как сообщает Interia Sport, в июле 2026 года 28-летнюю спортсменку объявили новой игроком команды.

Для Щигловской это будет первый клубный опыт за пределами Польши. В своей взрослой карьере она выступала только за польские команды: «Будовляни» из Торуни, UNI Opole, BKS Stal из Бельско-Бялы и KS DevelopRes из Жешува. Издание также называет её капитаном женской сборной Польши, которую тренирует Стефано Лаварини.

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Расширение League One Volleyball

LOVB Minnesota станет одним из четырёх новых клубов League One Volleyball в 2027 году. Вместе с командой из Миннеаполиса к лиге должны присоединиться LOVB Miami, LOVB Los Angeles и San Francisco Signal.

Сейчас в League One Volleyball выступают шесть команд: LOVB Austin, LOVB Salt Lake, LOVB Atlanta, LOVB Houston, LOVB Nebraska и LOVB Madison. Тренером команды из Миннеаполиса будет Сесар Эрнандес Гонсалес.

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