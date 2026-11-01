Polska siatkarka Aleksandra Szczygłowska udała się do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie grać w LOVB Minnesota — zespole z Minneapolis, który nie rozegrał jeszcze ani jednego oficjalnego meczu. Klub ma zadebiutować w amerykańskiej profesjonalnej lidze siatkówki kobiet League One Volleyball w 2027 roku.

Pierwszy zagraniczny klub

1 listopada Szczygłowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z kilkoma walizkami i poinformowała, że zmierza do LOVB Minnesota. Jak podaje Interia Sport, w lipcu 2026 roku 28-letnia zawodniczka została ogłoszona nową siatkarką zespołu.

Dla Szczygłowskiej będzie to pierwsze doświadczenie klubowe poza Polską. W seniorskiej karierze występowała wyłącznie w polskich zespołach: Budowlanych Toruń, UNI Opole, BKS Stal Bielsko-Biała oraz KS DevelopRes Rzeszów. Serwis nazywa ją również kapitanem reprezentacji Polski kobiet, trenowanej przez Stefano Lavarini.

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Rozszerzenie League One Volleyball

LOVB Minnesota stanie się jednym z czterech nowych klubów League One Volleyball w 2027 roku. Wraz z zespołem z Minneapolis do ligi mają dołączyć LOVB Miami, LOVB Los Angeles oraz San Francisco Signal.

Obecnie w League One Volleyball występuje sześć zespołów: LOVB Austin, LOVB Salt Lake, LOVB Atlanta, LOVB Houston, LOVB Nebraska i LOVB Madison. Trenerem zespołu z Minneapolis będzie Cesar Hernandez Gonzalez.

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