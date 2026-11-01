Александра Щигловська вирушила до США перед дебютом у LOVB Minnesota — Interia Sport

Польська волейболістка Александра Щигловська вирушила до США, де гратиме за LOVB Minnesota — команду з Міннеаполіса, яка ще не провела жодного офіційного матчу. Клуб має дебютувати в американській професійній жіночій волейбольній лізі League One Volleyball у 2027 році.

Перший закордонний клуб

1 листопада Щигловська опублікувала у соціальних мережах фото з кількома валізами та повідомила, що прямує до LOVB Minnesota. Як повідомляє Interia Sport, у липні 2026 року 28-річну спортсменку оголосили новою гравчинею команди.

Для Щигловської це буде перший клубний досвід за межами Польщі. У дорослій кар’єрі вона виступала лише за польські команди: «Будовляні» з Торуні, UNI Ополе, БКС «Сталь» із Бельсько-Бялої та KS DevelopRes із Жешува. Видання також називає її капітанкою жіночої збірної Польщі, яку тренує Стефано Лаваріні.

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Розширення League One Volleyball

LOVB Minnesota стане одним із чотирьох нових клубів League One Volleyball у 2027 році. Разом із командою з Міннеаполіса до ліги мають приєднатися LOVB Miami, LOVB Los Angeles і San Francisco Signal.

Наразі в League One Volleyball виступають шість команд: LOVB Austin, LOVB Salt Lake, LOVB Atlanta, LOVB Houston, LOVB Nebraska та LOVB Madison. Тренером команди з Міннеаполіса буде Сесар Ернандес Гонсалес.

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