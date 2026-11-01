亚历山德拉·什奇格沃夫斯卡在LOVB Minnesota首秀前赴美——Interia Sport
波兰排球运动员亚历山德拉·什奇格沃夫斯卡已前往美国，她将在LOVB Minnesota效力。这支来自明尼阿波利斯的球队尚未进行过任何正式比赛。该俱乐部计划于2027年在美国职业女子排球联赛League One Volleyball中首次亮相。
首家海外俱乐部
11月1日，什奇格沃夫斯卡在社交媒体上发布了一张带着几只行李箱的照片，并表示自己正前往LOVB Minnesota。正如Interia Sport报道，这位28岁的运动员于2026年7月被宣布为该队的新球员。
对什奇格沃夫斯卡而言，这将是她在波兰以外的首次俱乐部经历。在成年职业生涯中，她只效力过波兰球队：托伦布多夫拉尼、UNI奥波莱、别尔斯科-比亚瓦BKS Stal和热舒夫KS DevelopRes。该媒体还称她为波兰女排国家队队长，这支球队由斯特凡诺·拉瓦里尼执教。
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League One Volleyball扩军
LOVB Minnesota将成为League One Volleyball在2027年新增的四家俱乐部之一。除这支明尼阿波利斯球队外，LOVB Miami、LOVB Los Angeles和San Francisco Signal也计划加入该联赛。
目前，League One Volleyball有六支球队参赛：LOVB Austin、LOVB Salt Lake、LOVB Atlanta、LOVB Houston、LOVB Nebraska和LOVB Madison。明尼阿波利斯队将由塞萨尔·埃尔南德斯·冈萨雷斯执教。