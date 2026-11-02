Крикетисты сборной Новой Зеландии Рачин Равиндра и Марк Чепмен пропустят серию однодневных международных матчей (ODI) против Индии из-за травм плеча и задней поверхности бедра соответственно. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на команду.

Травмы игроков

Игроку-универсалу Равиндре требуется больше времени для восстановления правого плеча, прежде чем он сможет полноценно действовать в поле. Чепмен прошел МРТ, которое показало, что его левой задней поверхности бедра необходимы еще две недели реабилитации перед возвращением к игре.

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Изменения в составе

Тима Сейферта, которого первоначально планировали включить в состав только на четвертый и пятый матчи ODI, теперь внесли в заявку на всю серию. Генри Николлс присоединится к команде на первые три матча, а Дин Фокскрофт — на последние два.

Боулер Мэтт Генри, получивший разрыв мышцы во время серии Twenty20 против Индии, должен присоединиться к сборной в понедельник. Его готовность к участию в матчах оценят отдельно. Серия начнется в Окленде в среду, следующие матчи пройдут в Веллингтоне и Гамильтоне, а два последних — в Тауранге. Индия выиграла серию Twenty20 со счетом 3:2, а также проведет против Новой Зеландии два тестовых матча.

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