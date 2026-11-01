В израильском Тель-Авиве «Хапоэль» обыграл «Маккаби» со счетом 3:2 в финале Кубка Тото на стадионе «Блумфилд». Для «Хапоэля» это первый трофей высшего дивизиона с победы в Кубке Израиля в сезоне 2011/12, сообщает Jerusalem Post.

Преимущество в три мяча

«Хапоэль» повел 3:0 благодаря голам Рои Алкухина, Омри Альтмана и Даниэля Даппы. Однако в конце матча «Маккаби» сократил отставание: дубль оформил Дор Перец. Эстер Соклер также был близок к голу, который мог изменить ход встречи, но «Хапоэль» удержал победный счет.

Ранее в этом сезоне «Маккаби» победил «Хапоэль» в дерби со счетом 4:1. На этот раз команда под руководством Эльянива Барды выиграла тель-авивское дерби в финале турнира.

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Возвращение клуба

Менее двух лет назад «Хапоэль» выступал во втором дивизионе. За последнее десятилетие клуб дважды вылетал из элиты. После возвращения в высший дивизион в прошлом сезоне команда впервые более чем за 10 лет победила «Маккаби» в дерби и заняла место, которое дало ей право на участие в европейских соревнованиях.

Омри Альтман, который в 32 года проводит третий период в «Хапоэле», назвал Барду одним из лучших тренеров, с которыми работал. Следующий матч «Хапоэль» проведет в понедельник в чемпионате против «Маккаби» из Хайфы на «Блумфилде».

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