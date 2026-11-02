Менее чем за неделю до старта WTA Finals в Индиан-Уэллсе WTA опубликовала обновлённый рейтинг. Польская теннисистка Ига Свёнтек опустилась на девятое место, пропустив вперёд чешку Линду Носкову. Как сообщает Interia Sport, в новом рейтинге учли списание очков за прошлогодний итоговый турнир в Эр-Рияде и все штрафы за недостаточное количество сыгранных турниров категории WTA 500.

Свёнтек потеряла 201 очко

Из актива Свёнтек вычли 201 очко: 200 баллов за победу в матче WTA Finals в прошлом году и ещё одно очко. Вместо результата на турнире в Бад-Хомбурге, где полька проиграла в первом круге, в её рейтинг засчитали штрафной ноль.

У Свёнтек 4188 очков, и она уступает Носковой, которая занимает восьмую позицию с 4343 баллами. Седьмой остаётся Каролина Мухова — 4665 очков. В материале отмечается, что одного титула на одном из последних турниров WTA 500 в Нинбо или Токио Свёнтек было бы достаточно, чтобы опередить чешскую теннисистку после списания очков у Муховой.

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Изменения в первой пятёрке

Лидером рейтинга остаётся Елена Рыбакина с 8099 очками. Второй идёт Арина Соболенко — 6485 очков, третьей — Мирра Андреева с 6306 баллами. Из рейтинга Соболенко дополнительно вычли 65 очков, а её преимущество над Андреевой сократилось до 179 баллов.

Также произошла смена на четвёртом месте: Коко Гауфф, у которой 5763 очка, опередила Джессику Пегулу всего на три балла. Пегула получила ещё один штрафной ноль и теперь имеет 5760 очков. Шестой в рейтинге является Элина Свитолина — 5121 очко.

Позиции других польских теннисисток

Мая Хвалиньская потеряла одну позицию и занимает 12-е место с 3016 очками. Магдалена Френх расположилась на 50-й строчке, Магда Линетт — на 68-й. Катажина Кава потеряла девять мест и стала 115-й, а Мартина Кубка достигла личного рекорда — 145-й позиции.

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