距离印第安维尔斯WTA年终总决赛开赛不足一周，WTA公布了更新后的排名。波兰网球选手伊加·斯维亚特克跌至第九位，被捷克选手琳达·诺斯科娃超越。正如Interia Sport报道，新排名计入了去年利雅得年终总决赛的扣分，以及因参加WTA 500级别赛事数量不足而产生的所有处罚。

斯维亚特克失去201分

斯维亚特克的积分被扣除201分：去年在WTA年终总决赛赢得一场比赛的200分，以及另外1分。她在巴特洪堡赛事首轮失利，其排名没有计入该赛事成绩，而是计入了一个处罚零分。

斯维亚特克积4188分，落后于以4343分位居第八的诺斯科娃。卡罗琳娜·穆霍娃仍以4665分排名第七。报道指出，在宁波或东京举行的最后几站WTA 500赛事中赢得一个冠军，就足以让斯维亚特克在穆霍娃被扣分后超过这位捷克选手。

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前五名的变化

叶列娜·莱巴金娜以8099分继续领跑排名。阿丽娜·萨巴伦卡以6485分位居第二，米拉·安德烈耶娃以6306分排名第三。萨巴伦卡的排名还被额外扣除65分，她对安德烈耶娃的领先优势缩小至179分。

第四名也发生了变化：积5763分的科科·高夫仅以3分优势超过杰西卡·佩古拉。佩古拉又获得一个处罚零分，目前积5760分。埃琳娜·斯维托丽娜以5121分排名第六。

其他波兰网球选手的排名

玛雅·赫瓦林斯卡下降一位，以3016分排名第12。马格达莱娜·弗雷赫位列第50，玛格达·利内特排名第68。卡塔日娜·卡瓦下降九位至第115位，玛蒂娜·库布卡则创下个人最佳排名，来到第145位。

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