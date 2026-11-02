Na mniej niż tydzień przed rozpoczęciem WTA Finals w Indian Wells WTA opublikowała zaktualizowany ranking. Polska tenisistka Iga Świątek spadła na dziewiąte miejsce, przepuszczając przed siebie Czeszkę Lindę Noskovą. Jak informuje Interia Sport, w nowym rankingu uwzględniono odjęcie punktów za ubiegłoroczny turniej kończący sezon w Rijadzie oraz wszystkie kary za niewystarczającą liczbę rozegranych turniejów kategorii WTA 500.

Świątek straciła 201 punktów

Z dorobku Świątek odjęto 201 punktów: 200 punktów za zwycięstwo w meczu WTA Finals w ubiegłym roku oraz jeszcze jeden punkt. Zamiast wyniku z turnieju w Bad Homburgu, gdzie Polka przegrała w pierwszej rundzie, do jej rankingu zaliczono karne zero.

Świątek ma 4188 punktów i ustępuje Noskovej, która zajmuje ósmą pozycję z dorobkiem 4343 punktów. Siódma pozostaje Karolina Muchova — 4665 punktów. W materiale zaznaczono, że jeden tytuł w jednym z ostatnich turniejów WTA 500 w Ningbo lub Tokio wystarczyłby Świątek, aby wyprzedzić czeską tenisistkę po odjęciu punktów Muchovej.

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Zmiany w pierwszej piątce

Liderką rankingu pozostaje Jelena Rybakina z 8099 punktami. Druga jest Aryna Sabalenka — 6485 punktów, trzecia Mirra Andriejewa — 6306 punktów. Z rankingu Sabalenki dodatkowo odjęto 65 punktów, a jej przewaga nad Andriejewą zmniejszyła się do 179 punktów.

Doszło także do zmiany na czwartym miejscu: Coco Gauff, która ma 5763 punkty, wyprzedziła Jessicę Pegulę o zaledwie trzy punkty. Pegula otrzymała kolejne karne zero i ma teraz 5760 punktów. Szósta w rankingu jest Elina Switolina — 5121 punktów.

Pozycje innych polskich tenisistek

Maja Chwalińska straciła jedną pozycję i zajmuje 12. miejsce z 3016 punktami. Magdalena Fręch plasuje się na 50. pozycji, a Magda Linette na 68. Katarzyna Kawa spadła o dziewięć miejsc i jest 115., natomiast Martyna Kubka osiągnęła rekord kariery — 145. pozycję.

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