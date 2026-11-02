Сборная Нигерии победила Венесуэлу со счётом 1:0 в четвертьфинале женского чемпионата мира по футболу U-17, проходящего в Марокко, и вышла в полуфинал турнира. Решающий мяч на 89-й минуте с пенальти забила капитан нигерийской команды Азизат Одутан, сообщает Premium Times.

Гол в конце матча

Пенальти был назначен после фола на Олуебубе Умеджиаку в штрафной площади Венесуэлы. Одутан реализовала одиннадцатиметровый удар, принеся победу команде Нигерии, которую называют Flamingos.

До этого обе сборные имели возможности открыть счёт. На 19-й минуте вратарь и капитан Венесуэлы Валерия Ребаналес перевела через перекладину удар Тосин Рафиу. На 35-й минуте она также не позволила забить Мэри Данстан. Перед перерывом опасно действовала Олувакеми Адегбуйи, однако первый тайм завершился без голов.

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Путь Нигерии на турнире

Во втором тайме венесуэльские футболистки Ариана Охеда и Миглейдис Болсеги также проверяли оборону Нигерии. Венесуэла до этого выбила из турнира Германию в 1/8 финала, однако Нигерия одержала победу благодаря позднему пенальти.

Команда Акима Бусари во второй раз в своей истории вышла в полуфинал женского чемпионата мира U-17. В последний раз Нигерия играла на этой стадии в 2022 году в Индии, где заняла третье место. На турнире в Марокко нигерийки после поражения от Польши 1:2 в стартовом матче группы B победили Пуэрто-Рико и действующих чемпионок из КНДР, а в 1/8 финала обыграли Мексику со счётом 2:1.

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