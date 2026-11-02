尼日利亚队在摩洛哥举行的U-17女足世界杯四分之一决赛中以1比0战胜委内瑞拉队，晋级赛事半决赛。据Premium Times报道，尼日利亚队队长阿齐扎特·奥杜坦在第89分钟通过点球攻入制胜球。

比赛末段进球

委内瑞拉队禁区内对奥卢埃布布·乌梅吉亚库犯规后，裁判判罚点球。奥杜坦主罚命中，为被称为Flamingos的尼日利亚队带来胜利。

此前，两队都有机会首开纪录。第19分钟，委内瑞拉队门将兼队长瓦莱里娅·雷巴纳莱斯将托辛·拉菲乌的射门托出横梁。第35分钟，她也阻止了玛丽·邓斯坦破门。中场休息前，奥卢瓦凯米·阿德格布伊制造威胁，但上半场以0比0结束。

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尼日利亚在本届赛事的征程

下半场，委内瑞拉球员阿里亚娜·奥赫达和米格莱迪斯·博尔塞吉也考验了尼日利亚队的防线。委内瑞拉此前在十六分之一决赛中淘汰了德国，但尼日利亚凭借这粒迟来的点球获胜。

阿基马·布萨里的球队历史上第二次闯入U-17女足世界杯半决赛。尼日利亚上一次在这一阶段比赛是在2022年的印度，当时获得第三名。在摩洛哥举行的赛事中，尼日利亚队在B组首场比赛以1比2负于波兰后，战胜了波多黎各和来自朝鲜的卫冕冠军，并在十六分之一决赛中以2比1击败墨西哥。

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