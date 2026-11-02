Нігерія вийшла до півфіналу жіночого ЧС U-17 — Premium Times Nigeria

Збірна Нігерії перемогла Венесуелу з рахунком 1:0 у чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу з футболу U-17, що проходить у Марокко, та вийшла до півфіналу турніру. Вирішальний м’яч на 89-й хвилині з пенальті забила капітанка нігерійської команди Азізат Одутан, повідомляє Premium Times.

Гол наприкінці матчу

Пенальті було призначено після фолу на Олуебубе Умеджіаку у штрафному майданчику Венесуели. Одутан реалізувала одинадцятиметровий удар, принісши перемогу команді Нігерії, яку називають Flamingos.

До цього обидві збірні мали нагоди відкрити рахунок. На 19-й хвилині воротарка й капітанка Венесуели Валерія Ребаналес перевела над поперечиною удар Тосін Рафіу. На 35-й хвилині вона також не дала забити Мері Данстан. Перед перервою небезпечно діяла Олувакемі Адегбуї, однак перший тайм завершився без голів.

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Шлях Нігерії на турнірі

У другому таймі венесуельські футболістки Аріана Охеда та Міглейдіс Болсегі також перевіряли оборону Нігерії. Венесуела перед цим вибила з турніру Німеччину в 1/8 фіналу, однак Нігерія здобула перемогу завдяки пізньому пенальті.

Команда Акіма Бусарі вдруге у своїй історії дісталася півфіналу жіночого чемпіонату світу U-17. Востаннє Нігерія грала на цій стадії 2022 року в Індії, де посіла третє місце. На турнірі в Марокко нігерійки після поразки від Польщі 1:2 у стартовому матчі групи B перемогли Пуерто-Рико та чинних чемпіонок із КНДР, а в 1/8 фіналу здолали Мексику з рахунком 2:1.

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