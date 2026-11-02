Reprezentacja Nigerii pokonała Wenezuelę 1:0 w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata kobiet U-17 w Maroku i awansowała do półfinału turnieju. Decydującą bramkę w 89. minucie z rzutu karnego zdobyła kapitan reprezentacji Nigerii Azizat Odutan, informuje Premium Times.

Gol pod koniec meczu

Rzut karny podyktowano po faulu na Oluebube Umejiaku w polu karnym Wenezueli. Odutan wykorzystała jedenastkę, zapewniając zwycięstwo reprezentacji Nigerii, nazywanej Flamingos.

Wcześniej obie reprezentacje miały okazje do otwarcia wyniku. W 19. minucie bramkarka i kapitan Wenezueli Valeria Rebanales przeniosła nad poprzeczką strzał Tosin Rafiu. W 35. minucie nie pozwoliła również zdobyć bramki Mary Dunstan. Przed przerwą groźnie zagrała Oluwakemi Adegbuyi, jednak pierwsza połowa zakończyła się bez bramek.

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Droga Nigerii w turnieju

W drugiej połowie wenezuelskie piłkarki Ariana Ojeda i Migleydis Bolsegi również sprawdzały defensywę Nigerii. Wenezuela wcześniej wyeliminowała z turnieju Niemcy w 1/8 finału, jednak Nigeria odniosła zwycięstwo dzięki późnemu rzutowi karnemu.

Zespół Akimy Busariego po raz drugi w swojej historii dotarł do półfinału mistrzostw świata kobiet U-17. Nigeria ostatnio grała na tym etapie w 2022 roku w Indiach, gdzie zajęła trzecie miejsce. W turnieju w Maroku Nigeryjki po porażce 1:2 z Polską w pierwszym meczu grupy B pokonały Portoryko oraz obrończynie tytułu z KRLD, a w 1/8 finału wygrały z Meksykiem 2:1.

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