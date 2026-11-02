Главный тренер мужской сборной Англии по регби Стив Бортвик отклонил предложение специалиста по защите Шона Эдвардса работать в его штабе на Кубке мира 2027 года в Австралии. Об этом Эдвардс рассказал в интервью подкасту Rugby Union Weekly, сообщает BBC Sport.

По словам 60-летнего тренера, он обсудил возможное сотрудничество с Бортвиком по телефону и был готов принять любую роль в команде. Бортвик ответил, что доволен нынешним тренерским штабом и его работой, а Эдвардс отметил, что уважает это решение.

Работа с Аргентиной

В начале года Эдвардс покинул должность в сборной Франции. После краткосрочной консультативной работы с женской сборной Англии он начал работать со сборной Аргентины до завершения Кубка мира 2027 года.

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Тренерский штаб Англии на турнир в Австралии уже сформирован. За защиту отвечает Ричард Уигглсворт, которому помогают Байрон Макгиган и Джо Эль-Абд.

Опыт Эдвардса

Эдвардс считается одним из самых успешных тренеров по защите в регби. За 12 лет работы со сборной Уэльса он трижды выигрывал Кубок шести наций с Большим шлемом, а со сборной Франции завоевал три титула этого турнира. Также он выиграл два Кубка чемпионов и четыре чемпионата Англии с клубом «Уоспс».

Во время работы с женской сборной Англии Эдвардс участвовал в подготовке к победе над Новой Зеландией со счетом 26:19. В том матче англичанки выполнили 310 захватов и пропустили 19 очков.

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