英格兰男子橄榄球队主教练史蒂夫·博思维克拒绝了防守专家肖恩·爱德华兹提出的、在2027年澳大利亚世界杯期间加入其教练团队的提议。爱德华兹在接受Rugby Union Weekly播客采访时透露了这一消息，BBC Sport报道。

这位60岁的教练表示，他曾通过电话与博思维克讨论可能的合作，并愿意接受球队中的任何职位。博思维克回答称，他对现有教练团队及其工作感到满意；爱德华兹则表示尊重这一决定。

与阿根廷合作

年初，爱德华兹离开了法国国家队的职位。在短期担任英格兰女队顾问后，他开始为阿根廷国家队工作，直至2027年世界杯结束。

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英格兰队参加澳大利亚赛事的教练团队已经组建完毕。理查德·维格尔斯沃思负责防守，拜伦·麦吉根和乔·埃尔-阿卜德协助他。

爱德华兹的经验

爱德华兹被认为是橄榄球界最成功的防守教练之一。在执教威尔士国家队的12年间，他三次赢得带有全满贯的六国锦标赛；执教法国国家队时，他赢得了该赛事的三个冠军。他还随黄蜂俱乐部赢得两次冠军杯和四次英格兰联赛冠军。

在英格兰女队工作期间，爱德华兹参与了球队以26:19战胜新西兰队的备战。在那场比赛中，英格兰女队完成了310次擒抱，并丢掉19分。

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