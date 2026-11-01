W izraelskim Tel Awiwie Hapoel pokonał Maccabi 3:2 w finale Pucharu Toto na stadionie Bloomfield. Dla Hapoelu jest to pierwsze trofeum na poziomie najwyższej ligi od zwycięstwa w Pucharze Izraela w sezonie 2011/12, informuje Jerusalem Post.

Trzybramkowa przewaga

Hapoel objął prowadzenie 3:0 dzięki golom Roia Alkukhina, Omriego Altmana i Daniela Dappy. Jednak pod koniec meczu Maccabi zmniejszyło straty, a dublet skompletował Dor Peretz. Ester Sokler był również bliski zdobycia gola, który mógł zmienić przebieg spotkania, lecz Hapoel utrzymał zwycięski wynik.

Wcześniej w tym sezonie Maccabi pokonało Hapoel 4:1 w derbach. Tym razem drużyna prowadzona przez Eljaniwa Bardę wygrała derby Tel Awiwu w finale turnieju.

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Powrót klubu

Mniej niż dwa lata temu Hapoel występował w drugiej lidze. W ciągu ostatniej dekady klub dwukrotnie spadał z najwyższej klasy rozgrywkowej. Po powrocie do najwyższej ligi w poprzednim sezonie drużyna po raz pierwszy od ponad 10 lat pokonała Maccabi w derbach i zajęła miejsce dające jej prawo do udziału w europejskich rozgrywkach.

Omri Altman, który w wieku 32 lat odbywa swój trzeci okres w Hapoelu, nazwał Bardę jednym z najlepszych trenerów, z którymi pracował. Następny mecz Hapoel rozegra w poniedziałek w lidze przeciwko Maccabi Hajfa na Bloomfield.

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