Podczas turnieju w Tokio w Japonii kazachska tenisistka Jelena Rybakina zapewniła sobie pierwsze miejsce w końcowym rankingu WTA za 2026 rok. Została 17. zawodniczką w historii WTA, która zakończy sezon jako światowa numer jeden, a także pierwszą reprezentantką Kazachstanu — w grze pojedynczej lub podwójnej — z takim osiągnięciem, informuje The National.

We wrześniu Rybakina objęła prowadzenie w rankingu po zwycięstwie w US Open, kończąc 99-tygodniowe panowanie Aryny Sabalenki. Aby utrzymać pierwszą pozycję co najmniej do początku przyszłego roku, wystarczyło jej odnieść jedno zwycięstwo w turnieju w Tokio. Następnie tenisistka wycofała się z ćwierćfinału z powodu problemu z szyją.

Cztery tytuły w sezonie

W 2026 roku Rybakina zdobyła cztery tytuły — najwięcej spośród tenisistek w tourze. Wśród nich były dwa turnieje Wielkiego Szlema: Australian Open i US Open. Wygrała także turnieje WTA 500 w Stuttgarcie na kortach ziemnych oraz w Ningbo na twardej nawierzchni. Tytuł w Ningbo był jej pierwszą udaną obroną trofeum na poziomie touru.

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Przed turniejem WTA Finals w Indian Wells Rybakina ma 54 wygrane mecze w sezonie. To drugi rok z rzędu, gdy przekroczyła granicę 50 zwycięskich spotkań. W 13 z 19 turniejów tenisistka dotarła co najmniej do ćwierćfinału, a łącznie zagrała w siedmiu półfinałach i sześciu finałach.

Przewaga w meczach z czołowymi zawodniczkami

Rybakina ma bilans 3:2 w meczach z tenisistkami z pierwszej dwójki rankingu, 7:3 z rywalkami z top 5, 10:5 z top 10 oraz 16:7 z top 20. W obu finałach turniejów Wielkiego Szlema w tym roku pokonała Sabalenkę, która wówczas prowadziła w rankingu.

Kazachska zawodniczka prowadzi także w tourze pod względem liczby asów — 438 w 68 meczach. Wygrała 74% wymian po pierwszym serwisie, 82,4% gemów przy własnym podaniu i obroniła 65% break pointów, z którymi mierzyła się w trakcie sezonu. Przed WTA Finals Rybakina przekazywała również, że nadal wraca do zdrowia po problemie ze stopą, który niemal uniemożliwił jej występ w US Open.

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