Chicago Fire, w którym od lata występuje Robert Lewandowski, zagra z Charlotte w pierwszej rundzie play-offów MLS. Para została wyłoniona po zwycięstwie Interu Miami nad New England Revolution 2:1, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo Interu Miami wyłoniło parę

Mecz New England Revolution — Inter Miami odbył się w nocy z 1 na 2 listopada czasu polskiego. Kluczowym zawodnikiem gości był Lionel Messi: zanotował asystę i zdobył bramkę, która przyniosła jego drużynie zwycięstwo.

Po tym wyniku stało się jasne, że Chicago Fire i Charlotte zajmą czwarte oraz piąte miejsce w Konferencji Wschodniej. Ostateczny podział tych pozycji nie został jeszcze ustalony, jednak drużyny mają zagwarantowane spotkanie na początku play-offów.

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Trzy mecze w serii

Seria między Chicago Fire a Charlotte będzie składać się z trzech meczów, po których wyłoniony zostanie uczestnik półfinału konferencji. Ostatni raz klub z Chicago przegrał z Charlotte w październiku 2024 roku. Od tego czasu zespół odniósł cztery kolejne zwycięstwa nad rywalem z Karoliny Północnej, w tym pod koniec września.

Przed rozpoczęciem play-offów Chicago Fire rozegra jeszcze jeden mecz sezonu zasadniczego. 7 listopada drużyna zagra z Columbus Crew.

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