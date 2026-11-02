«Чикаго Файр», за который с лета выступает Роберт Левандовский, сыграет против «Шарлотт» в первом раунде плей-офф MLS. Пара определилась после победы «Интер Майами» над «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 2:1, сообщает Interia Sport.

Победа «Интер Майами» определила пару

Матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами» состоялся в ночь на 2 ноября по польскому времени. Ключевым игроком гостей стал Лионель Месси: он отдал результативную передачу и забил мяч, который принёс его команде победу.

После этого результата стало ясно, что «Чикаго Файр» и «Шарлотт» займут четвёртое и пятое места в Восточной конференции. Окончательное распределение этих позиций ещё не определено, однако команды гарантированно встретятся на старте плей-офф.

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Три матча в серии

Серия между «Чикаго Файр» и «Шарлотт» будет состоять из трёх матчей, по итогам которых определится участник полуфинала конференции. В последний раз клуб из Чикаго проигрывал «Шарлотт» в октябре 2024 года. С тех пор команда одержала четыре победы подряд над соперником из Северной Каролины, в том числе в конце сентября.

До начала плей-офф «Чикаго Файр» проведёт ещё один матч регулярного сезона. 7 ноября команда сыграет против «Коламбус Крю».

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