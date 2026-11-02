Polski kierowca wyścigowy Tymoteusz Kucharczyk publicznie pogratulował Andrei Kimiemu Antonellemu, który, jak podaje Interia Sport, został najmłodszym mistrzem świata Formuły 1 w historii. Kucharczyk opublikował wspólne archiwalne zdjęcie i napisał, że jego wieloletni znajomy odniósł wielki sukces.

Znajomość z kartingu

Kucharczyk i Antonelli urodzili się w 2006 roku i poznali się w wieku ośmiu lat. W latach 2017–2021 rywalizowali ze sobą we włoskim kartingu, a przez dwa sezony reprezentowali ten sam zespół.

Według portalu 20-letni Antonelli, pochodzący z Bolonii, zapewnił sobie mistrzostwo po tym, jak losy tytułu faktycznie rozstrzygnęły się kilka wyścigów wcześniej. Mercedes zdobył tytuł w klasyfikacji kierowców po raz pierwszy od 2020 roku. Dla Włoch jest to pierwsze mistrzostwo Formuły 1 zdobyte przez ich kierowcę od 1953 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Motywacja dla Kucharczyka

W komentarzu dla WP SportoweFakty Kucharczyk nazwał tytuł Antonellego zasłużonym i zaznaczył, że wzmacnia on jego własne ambicje. Przypomniał, że w kartingu startowali obok siebie, walczyli koło w koło, a jemu udawało się pokonywać przyszłego mistrza.

Kilka dni wcześniej Kucharczyk mówił również o różnych możliwościach rozwoju w juniorskich seriach motorsportu. Według niego Antonelli zaczął testować bolidy Formuły 4 w wieku 12 lat, podczas gdy sam Polak po raz pierwszy usiadł za kierownicą takiego bolidu w wieku 15 lat. Obecnie Kucharczyk startuje w serii Indy NXT.

Czytaj nas na