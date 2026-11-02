波兰赛车手蒂莫泰乌什·库哈尔奇克公开祝贺安德烈亚·基米·安东内利。据Interia Sport报道，安东内利成为历史上最年轻的一级方程式世界冠军。库哈尔奇克发布了一张两人的旧合影，并写道，他的老相识取得了巨大成功。

因卡丁车结识

库哈尔奇克和安东内利均出生于2006年，并在八岁时相识。2017年至2021年间，他们在意大利卡丁车赛事中相互竞争，并曾在两个赛季中效力于同一支车队。

据该媒体报道，来自博洛尼亚的20岁安东内利在冠军归属实际上已于数场比赛前确定后，锁定了冠军。梅赛德斯自2020年以来首次赢得车手总冠军。对意大利而言，这是自1953年以来该国车手首次赢得一级方程式冠军。

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库哈尔奇克的动力

库哈尔奇克在接受WP SportoweFakty采访时称，安东内利的冠军实至名归，并指出这增强了他自己的雄心。他回忆说，在卡丁车时期，他们并排起跑、轮对轮较量，而他也曾击败这位未来的冠军。

几天前，库哈尔奇克还谈到了初级赛车系列中不同的发展机会。据他所说，安东内利12岁时便开始测试F4赛车，而这位波兰车手本人15岁时才首次驾驶这类赛车。库哈尔奇克目前参加Indy NXT系列赛。

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