Пілот Кухарчик привітав Антонеллі з титулом у Формулі-1 — Interia Sport

Польський гонщик Тимотеуш Кухарчик публічно привітав Андреа Кімі Антонеллі, який, за повідомленням Interia Sport, став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1 в історії. Кухарчик опублікував спільне архівне фото та написав, що його давній знайомий досяг великого успіху.

Знайомство з картингу

Кухарчик і Антонеллі народилися 2006 року та познайомилися у віці восьми років. У 2017–2021 роках вони змагалися один проти одного в італійському картингу, а протягом двох сезонів представляли одну команду.

За даними видання, 20-річний Антонеллі, уродженець Болоньї, оформив чемпіонство після того, як доля титулу фактично визначилася кількома перегонами раніше. Mercedes здобув титул у заліку пілотів уперше з 2020 року. Для Італії це перше чемпіонство її гонщика у Формулі-1 від 1953 року.

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Мотивація для Кухарчика

У коментарі WP SportoweFakty Кухарчик назвав титул Антонеллі заслуженим і зазначив, що це посилює його власні амбіції. Він пригадав, що в картингу вони стартували поруч, боролися колесо в колесо, а йому вдавалося перемагати майбутнього чемпіона.

Кількома днями раніше Кухарчик також говорив про різні можливості розвитку в молодших серіях автоспорту. За його словами, Антонеллі почав тестувати боліди Формули-4 у 12 років, тоді як сам поляк уперше сів за кермо такого боліда у 15 років. Нині Кухарчик виступає в серії Indy NXT.

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