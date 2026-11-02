Польский гонщик Тимотеуш Кухарчик публично поздравил Андреа Кими Антонелли, который, по сообщению Interia Sport, стал самым молодым чемпионом мира Формулы-1 в истории. Кухарчик опубликовал совместную архивную фотографию и написал, что его давний знакомый добился большого успеха.

Знакомство с картинга

Кухарчик и Антонелли родились в 2006 году и познакомились в возрасте восьми лет. В 2017–2021 годах они соревновались друг с другом в итальянском картинге, а на протяжении двух сезонов представляли одну команду.

По данным издания, 20-летний Антонелли, уроженец Болоньи, оформил чемпионство после того, как судьба титула фактически определилась несколькими гонками ранее. Mercedes завоевал титул в зачёте пилотов впервые с 2020 года. Для Италии это первое чемпионство её гонщика в Формуле-1 с 1953 года.

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Мотивация для Кухарчика

В комментарии WP SportoweFakty Кухарчик назвал титул Антонелли заслуженным и отметил, что это усиливает его собственные амбиции. Он вспомнил, что в картинге они стартовали рядом, боролись колесо в колесо, а ему удавалось побеждать будущего чемпиона.

Несколькими днями ранее Кухарчик также говорил о разных возможностях развития в младших сериях автоспорта. По его словам, Антонелли начал тестировать болиды Формулы-4 в 12 лет, тогда как сам поляк впервые сел за руль такого болида в 15 лет. Сейчас Кухарчик выступает в серии Indy NXT.

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