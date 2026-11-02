На турнире в Токио, Япония, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обеспечила себе первое место в итоговом рейтинге WTA за 2026 год. Она стала 17-й спортсменкой в истории WTA, которая завершит сезон первой ракеткой мира, а также первой представительницей Казахстана — в одиночном или парном разряде — с таким достижением, сообщает The National.

В сентябре Рыбакина возглавила рейтинг после победы на US Open, завершив 99-недельное лидерство Арины Соболенко. Чтобы сохранить первую позицию как минимум до начала следующего года, ей было достаточно одержать одну победу на турнире в Токио. После этого теннисистка снялась с четвертьфинала из-за проблемы с шеей.

Четыре титула за сезон

В 2026 году Рыбакина выиграла четыре титула — больше всех среди теннисисток тура. Среди них два турнира Grand Slam: Australian Open и US Open. Также она победила на турнирах WTA 500 в Штутгарте на грунте и в Нинбо на хардовом покрытии. Титул в Нинбо стал для нее первой успешной защитой трофея на уровне тура.

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Перед итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе Рыбакина имеет 54 победы в матчах за сезон. Это второй год подряд, когда она превысила отметку в 50 выигранных матчей. На 13 из 19 турниров теннисистка как минимум доходила до четвертьфинала, в общей сложности сыграла семь полуфиналов и шесть финалов.

Преимущество в матчах с лидерами

У Рыбакиной баланс 3:2 в матчах против теннисисток из первой двойки рейтинга, 7:3 — против соперниц из топ-5, 10:5 — из топ-10 и 16:7 — из топ-20. В обоих финалах турниров Grand Slam в этом году она победила Соболенко, которая на тот момент возглавляла рейтинг.

Казахстанская спортсменка также лидирует в туре по количеству эйсов — 438 в 68 матчах. Она выиграла 74% розыгрышей на первой подаче, 82,4% геймов на своей подаче и отыграла 65% брейк-пойнтов, с которыми столкнулась в течение сезона. Перед WTA Finals Рыбакина также сообщала, что продолжает восстанавливаться после проблемы со стопой, которая едва не помешала ей выступить на US Open.

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