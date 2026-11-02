在日本东京举行的赛事中，哈萨克斯坦网球选手叶列娜·莱巴金娜锁定了2026年WTA年终排名第一。她成为WTA历史上第17位以世界第一身份结束赛季的球员，也是首位取得这一成就的哈萨克斯坦选手——无论是单打还是双打项目，《The National》报道。

9月，莱巴金娜在赢得美国网球公开赛后登顶排名，终结了阿丽娜·萨巴伦卡连续99周的榜首地位。为了至少将第一的位置保持到明年年初，她只需在东京赛事中赢下一场比赛。此后，这名网球选手因颈部问题退出了四分之一决赛。

单赛季四个冠军

2026年，莱巴金娜赢得四个冠军头衔，是巡回赛女球员中最多的。其中包括两项大满贯赛事：澳大利亚网球公开赛和美国网球公开赛。她还在斯图加特的红土WTA 500赛事和宁波的硬地WTA 500赛事中夺冠。宁波的冠军是她首次在巡回赛级别成功卫冕一项奖杯。

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在印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛之前，莱巴金娜本赛季已取得54场比赛胜利。这是她连续第二年超过50场胜利。在19项赛事中的13项，她至少打进四分之一决赛；她总共参加了七场半决赛和六场决赛。

对阵顶尖球员占优

莱巴金娜对阵排名前二球员的战绩为3胜2负，对阵前五球员为7胜3负，对阵前十球员为10胜5负，对阵前二十球员为16胜7负。今年两场大满贯决赛中，她都击败了当时排名第一的萨巴伦卡。

这位哈萨克斯坦运动员还以68场比赛438记ACE球领跑巡回赛。她赢下74%的第一发球得分、82.4%的发球局，并在赛季期间化解了所面对的65%破发点。在WTA年终总决赛前，莱巴金娜还表示，她仍在从足部问题中恢复；这一问题险些让她无法参加美国网球公开赛。

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